Денежные операции чиновников и их родных могут начать проверять в Казахстане

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Сенаторы на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым в стране будет установлен контроль за операциями с деньгами и иным имуществом, осуществляемым чиновниками и их родными, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма содержится в проекте закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ сегодня принят в целом парламентом и направлен на подпись главе государства.

«Законопроектом устанавливаются меры надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (НПДЛ).

Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие «Публичные должностные лица» для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым ими», - отметила депутат Ольга Перепечина.

Такой вид мониторинга, по ее словам, послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.

«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом», - сообщила Перепечина.

Перечень этих лиц, добавила сенатор, будет утверждаться президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

«Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие - акимы областей, районов и городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения. Кроме того, руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение включать или не включать в данный перечень будет за президентом.

На следующий год, если президент подпишет данный закон, он принимает силу в течение 60 дней. На следующий год, думаю, этот список будет уже утвержден. Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и их супруги и близкие родственники - дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки», - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940513-denezhnye-operatsii-chinovnikov-i-ih-rodnyh-mogut-nachat-proveryat-v-kazahstane/