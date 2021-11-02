Институт изучения Улуса Джучи создан в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане создан научный институт изучения Улуса Джучи, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства РК.

«Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научный институт изучения Улуса Джучи» комитета науки министерства образования и науки РК», - указывается в тексте постановления от 27 октября.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РК Даурен Абаев выступая на международно-практической конференция «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие» заявил, что «Золотая Орда – это колыбель истории нашей государственности».

«Именно поэтому по поручению президента Касым-Жомарта Токаева 2019-2020-й годы прошли под знаком 750-летия Золотой Орды. Мы предстали ее наследниками перед лицом всего мира, и тем самым положили начало восстановлению исторической справедливости.

Но при этом необходимо помнить важное кредо, озвученное главой государства: «историей должны заниматься историки, а не политики».

Упоение собственным величием, смешивание истории с мифами, романтизация страниц нашего прошлого – это тупиковый и бесполезный путь. Нет, мы должны скрупулезно изучать историю в отрыве от конъюнктуры, закрашивать ее белые пятна, проводить тщательную деконструкцию судьбоносных событий.

«Во многом с этой целью по поручению президента создается «Научный институт изучения Улуса Джучи» при министерстве образования и науки. Название института говорит само за себя: мы воспринимаем исторический этап от проведения Таласского курултая 1269 года до гибели Кенесары как единое непрерывное целое», - сказал Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940213-institut-izucheniya-ulusa-dzhuchi-sozdan-v-kazahstane/