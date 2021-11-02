Токаев дал ряд поручений министру обороны

Глава государства принял министра обороны Мурата Бектанова, сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад министра об основных итогах деятельности Вооруженных сил с начала текущего года, в том числе о ходе технического перевооружения армии.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о завершении работы над основополагающими документами в области обеспечения военной безопасности государства и дальнейшего военного строительства до 2030 года.
Кроме того, президенту доложили о разработке и утверждении национального проекта «Безопасная страна».
Этот документ позволит решать задачи, связанные не только с приобретением зарубежного вооружения и техники, но также с разработкой отечественных образцов вооружения, совершенствованием инфраструктуры, цифровизацией войск.
По словам Мурата Бектанова, главная цель нацпроекта – обеспечение безопасности граждан и государства.
Министр обороны представил отчет о мерах по обеспечению безопасного хранения оружия и боеприпасов, а также о готовности Вооруженных сил к адекватному реагированию на современные вызовы и угрозы.
Наряду с этим Мурат Бектанов доложил Верховному главнокомандующему об исполнении оборонным ведомством Общенационального плана по реализации послания главы государства народу Казахстана.
Министр подробно остановился на вопросах перезагрузки Военной доктрины и обучении солдат срочной службы специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.
В завершение встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940183-tokaev-dal-ryad-porucheniy-ministru-oborony/