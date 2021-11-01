Уровень знания казахского языка проверят в школах Казахстана

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В рамках модернизации содержания среднего образования в Казахстане планируют проводить срез знаний казахского языка всех обучающихся на выходе из каждого класса, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный проект постановления правительства РК.

Министерство образования и науки РК, подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «Об утверждении концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года».

В документе констатируется, что в «настоящее время в среднем образовании Казахстана недостаточно создана общая система обучения казахскому языку в школах с неказахским языком обучения. В связи с этим между учебными программами школ, колледжей, вузов не прослеживается преемственность в преподавании языка. В свою очередь, это влияет на качество обучения государственного языка. В результате выпускники школ, колледжей, вузов овладевают казахским языком не на должном уровне».

В проекте концепции отмечается, что «в системе среднего образования казахский язык и литература объединены и преподаются как один предмет. Такое комбинированное обучение не дает ожидаемых результатов, так как учащимся трудно овладевать и языком, и литературой в рамках одного предмета. К примеру, в международной практике язык обучается обязательно отдельным предметом».

Новый этап развития образования на 2021–2025 годы будет предусматривать обеспечение непрерывного образования и логическое завершение начатых преобразований, которые приведут к «усовершенствованию методики и формированию общей государственной системы обучения казахскому языку в РК. Будут определены и сформированы уровни преподавания государственного языка по ступеням школа-колледж-ВУЗ-оказание услуг и обеспечено непрерывное образование. Будет разработано учебно-методическое содержание каждого этапа и уровня, формирующее коммуникативные компетенции, основанные на лексико-грамматических минимумах. Учебно-методическое содержание будет разрабатываться исходя из этапов и уровней преподавания казахского языка как государственного».

В рамках модернизации содержания среднего образования «будет проводиться срез знаний казахского языка всех обучающихся на выходе из каждого класса».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1939922-uroven-znaniya-kazahskogo-yazyka-proveryat-v-shkolah-kazahstana/