Строящийся автозавод KIA показали Токаеву в Костанае (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства автомобильного завода KIA в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил строительную площадку завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Главе государства было доложено, что возведение объекта началось в октябре 2023 года. Планируется, что в июле следующего года с конвейеров сойдет первый тестовый автомобиль.

Как рассказал генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки, в октябре 2025 года будет произведен пуск завода, на начальном этапе автопредприятие планирует производить модель Sorento. С января 2026 года начнется выпуск обновленной модели Sportage.

Президент был также проинформирован о том, что проектная мощность завода составляет порядка 70 тыс. автомобилей в год.

Касым-Жомарт Токаев на автомобильном заводе KIA. Фото: Акорда

На заводе планируется создать 1500 новых постоянных рабочих мест. Предполагается использовать технологические решения, обеспечивающие высокую эффективность и экологичность производства. Это будет современное автоматизированное предприятие, оснащенное 70 роботами на линиях сварки, окраски и сборки автомобилей. Стоимость проекта составляет 200 млн долларов, из которых порядка 80% - прямые иностранные инвестиции.

Касым-Жомарту Токаеву также представили проект по созданию кластера комплектующих рядом с новым заводом. Строительство локализационного центра уже начато. Компанией Kia проводится работа по привлечению глобальных поставщиков компонентов и запасных частей автомобилей.

Автозавод KIA в Костанае. Фото: Акорда

Автозавод KIA в Костанае. Фото: Акорда

Управляющий отделом автомобильных покрытий KCC Corporation Пак Сэйон и руководитель группы по глобальному управлению бизнесом Seoyon Ehwa Global Business Чанг Сеоквон выразили готовность от имени ведущих компаний Южной Кореи организовать свои производства в Казахстане.

Сегодня сообщалось, что президент Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом.

Отмечалось, что глава государства планирует посетить ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

Напомним, в прошлый раз глава государства посещал Костанайскую область в апреле текущего года - тогда президент ознакомился с паводковой ситуацией, совершил облет подтопленных в результате весенних паводков территорий.

Токаев совершил облет в рамках визита в пострадавшие регионы - тогда же он посетил Северо-Казахстанскую область, где особое внимание уделил Петропавловску и Кызылжарскому району. Акорда публиковала кадры с места событий.