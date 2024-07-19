"Изменения ожидаются": коммунальные услуги могут подорожать в Алматы

О возможном повышении цен на коммунальные услуги для алматинцев сообщили на брифинге площадки Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерством энергетики с 1 июля изменена цена на товарный газ. Он является стратегическим товаром для производителей тепловой энергии. В связи с этим у субъектов естественных монополий, производящих тепловую энергию, имеются основания для изменения тарифа ввиду изменения стоимости стратегического товара. Это влияет на тариф по снабжению, транспортировке и передаче тепловой энергии, а также это влияет на тариф "Алматы су".

Мы ожидаем сейчас предоставление. Поскольку увеличение цены было с 1 июля, по получении квитанции нашими энергопроизводящими, энергоснабжающими, тепловыми организациями будет предоставлена заявка и будут пересмотрены тарифы. То есть изменения ожидаются", - сообщила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.

Отметим, ранее мы рассказывали о том, какие коммунальные услуги подорожали сильнее всего в Казахстане.

Также аналитики подсчитали, в каких городах Казахстана самая дорогая коммуналка.