Токаеву доложили о реализации проекта "Цифровой тенге"

Президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана, передает NUR.KZ.

Президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана

В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год.

️В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев.

Президент заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2023 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Глава государства был проинформирован о снижении инфляции более чем в два раза – до 9,8% по итогам 2023 года. Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили 36 млрд долларов, увеличившись на 0,9 млрд долларов, или 2,5%, по сравнению с 2022 годом. Активы Национального фонда увеличились на 4,3 млрд долларов, достигнув 60 млрд долларов, доходность активов составила 11,38%. Совокупный объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил 17,8 трлн тенге, увеличившись за год на 3,2 трлн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ходе реализации проекта «Цифровой тенге» и значимых инициативах по вопросам цифровизации

В частности, совместно с участниками финансового рынка в 2023 году осуществлен запуск в пилотном режиме платформы Open API и Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству.

Глава государства отметил, что 2023 год, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, в целом был положительным для Казахстана. Вместе с тем требуется продолжить слаженную работу Национального банка и Правительства для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны в текущих мировых условиях.

Президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.