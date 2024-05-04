В "Казахтелекоме" приняли решение по продаже Tele2 и Altel

Акционеры АО "Казахтелеком" приняли решение по Tele2 и Altel - было решено продать 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис", передает NUR.KZ со ссылкой на KАSE.

В информационном сообщении компании говорится о том, что решением собрания акционеров было решено: АО "Казахтелеком" выйти из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" путем реализации 100% доли участия в ТОО, принадлежащих АО "Казахтелеком", в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся в 100% собственности PIH).

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Power International Holding намерена купить ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", которое владеет сотовым оператором Tele2/Altel. Отмечалось, что разговоры о продаже одного из операторов, входящих в группу компаний "Казахтелеком", в Казахстане велись давно.

В феврале текущего года глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята.

Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. В ходе переговоров Токаев также поприветствовал планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана.