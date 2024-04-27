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Kazakhmys, KAZ Minerals и Kaspi выделят до 60 млрд тенге на восстановление жилья в СКО

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Визит в СКО
Визит в СКО. Фото: t.me/KZgovernment

Вице-премьер Канат Бозумбаев, председатель совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Эдуард Огай, председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" Эльдар Мамедов, а также председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким посетили Северо-Казахстанскую область, ознакомились с ходом восстановительных работ и встретились с местными жителями, сообщили в правительстве.

С начала паводков в области было затоплено 3898 домов. Серьезно пострадал дачный массив – 6597 дачных участков. По данным областного акимата, от 40% из подтопленного жилья может быть непригодно для дальнейшего проживания.

Оставшихся без крова временно разместили в общежитии. Им вице-премьер напомнил о мерах финансовой поддержки от государства. 3383 семьи уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Дополнительно предусматривается выплата 600 млн тенге для более 1600 семей.

Также жителям региона сообщили о помощи со стороны трех крупных компаний KAZ Minerals, Kazakhmys Holding и Kaspi.kz, которые выделят до 60 млрд тенге для пострадавших от паводков в Казахстане, преимущественно для СКО.

Визит в СКО
Визит в СКО. Фото: t.me/KZgovernment

"По поручению главы государства я прибыл в ваш регион совместно с акционерами и руководством трех крупных компаний. Общая сумма в 60 млрд тенге пойдет на покупку квартир и возведение домов для пострадавших от паводка", - сказал вице-премьер на встрече с населением, поручив акимату области в двухнедельный срок провести оценку жилья и приступить к его восстановлению.

"Такая ситуация в нашей стране впервые. Я увидел своими глазами – это настоящая беда. Безучастным никто остаться не должен. Здесь все равны. Мы вместе с правительством постараемся сделать все возможное", - сказал председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким.

Строительство 100 однотипных домов уже началось в поселке Солнечное-2. Задействовано 10 подрядных организаций. Проект стартовал в рамках подписанного меморандума между акиматом области и Фондом "Қазақстан халқына". Здесь имеется необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации, что позволит сдать жилье к середине лета.

Далее Канат Бозумбаев провел совещание с участием министра промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым и подрядчиками.

"Министру промышленности и строительства поручаю обеспечить регион необходимыми строительными материалами, осуществлять постоянный мониторинг цен на строительные материалы и не допускать их удорожания. Подрядчикам и акимату еще раз напоминаю, что за каждую копейку будет спрос. В процессе восстановления регионов задействованы правоохранительные органы и очень внимательно мониторят ситуацию. До холодов нам необходимо заселить всех пострадавших", - заключил вице-премьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2092166-kazakhmys-kaz-minerals-i-kaspi-vydelyat-do-60-mlrd-tenge-na-vosstanovlenie-zhilya-v-sko/

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