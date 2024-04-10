Сарань перестала быть моногородом

В Карагандинской области благодаря работе по диверсификации экономики Сарань выведена из категории моногородов. В этом статусе остаются Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Развитие моногородов Карагандинской области обсудили на аппаратном совещании.

"В Карагандинской области четыре моногорода - это Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей - 312 тыс. человек, или 28% от населения области. Посредством проведенной масштабной работы по диверсификации экономики город Сарань, где в 2021 году была запущена и успешно функционирует индустриальная зона Saran и реализован ряд крупных якорных проектов, выведен из категории моногородов приказом Министерства экономики РК", - рассказала руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.

Она отметила, что с 2022 года реализуется Дорожная карта по развитию моногородов. Ведется работа по улучшению инфраструктуры.

В 2023 году было реализовано 56 проектов. В Балхаше продолжается реконструкция водопроводных и тепловых сетей. Тепловые сети модернизируются в Темиртау, в Шахтинске меняют водопроводные сети.

Одна из главных задач - диверсификация экономики, локализация МСБ вокруг градообразующих компаний, привлечение новых инвесторов.

В моногородах планируют создавать малые промышленные зоны, используя для этого пустующие помещения. Местные власти подведут туда недостающую инфраструктуру.

"Для нас диверсификации экономики - одна из приоритетных задач. На сегодняшний день вокруг нашей градообразующей компании сформирован пояс малых и средних предприятий в количестве более 200. Из них 50 - это наши местные темиртауские предприятия, которые занимают нишу по востребованным для комбината услугам и работам. Это и сфера логистики, и металлообработка, различные виды сервиса, транспорт", - отметил аким Темиртау Ораз Таурбеков.

Он сообщил, что в этом году планируется запуск двух крупных проектов – по производству спецкокса и продукции для горношахтной отрасли. Для информирования инвесторов в городе разработали специальный гид.

"Для комплексного и дифференцированного развития моногородов, помимо улучшения инфраструктуры, необходимо создавать условия для привлечения инвестиций. Искать точки роста. Способствовать открытию новых производств. При этом не забывать действующие предприятия, где требуется поддержка импортозамещающих производств. Необходимо активно по этой части работать", - подчеркнул глава региона Ермаганбет Булекпаев.