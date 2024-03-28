В Казахстане могут появиться банки Китая, Кореи и Турции

Замглавы АРРФР Нурлан Абдрахманов в сенате сообщил об обсуждении с Нацбанком вопроса по открытию в Казахстане новых дочерних банков других стран, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главой государства было дано поручение, что необходимо расширить конкуренцию в банковском секторе. У нас было три российских банка - Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Сбербанк занимался кредитованием бизнеса, и у него хорошая доля была.

В связи с событиями, возникшими в 2022 году, эти банки прекратили свою работу и практически ушли с рынка. Их доля, клиенты, заемщики ушли в наши крупные банки, и снова их концентрация в системе увеличилась.

Мы сейчас совместно с Нацбанком ведем активное обсуждение с китайскими, корейскими, турецкими банками по открытию новых дочерних банков, чтобы появились конкуренты для крупных банков. Это позволит снизит ставки", - заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Он добавил, что от дочерних иностранных банков, которые уже есть в Казахстане, также ожидают активности.

"У нас есть китайские банки - Банк Китая, ICBC, ТПБК Банк, Шинхан Банк и корейский банк. Их акционеры - достаточно крупные институты, но объемы инвестиций и вложения в нашу экономику очень низкие. Поэтому мы с ними ведем активную работу, чтобы они уже вышли на более достойный уровень.

В основном, они занимаются платежами, переводами, потребительским кредитованием. Но здесь они должны быть более активными. Соответствующие законодательные изменения мы готовим, и в рамках законопроекта по развитию финансового рынка и защите потребителей планируем предусмотреть", - добавил спикер.

Напомним, в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу затронул вопрос банковского сектора - он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка.

Тогда президент заявил, что банки в стране нужно мотивировать для активного кредитования предпринимателей. А для усиления конкуренции предложено привлечь в страну три новых зарубежных банка.

"Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов. Еще одна проблема банковской сферы - высокая концентрация.

На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", - добавил президент.