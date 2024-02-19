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Американская компания стала собственником завода в Казахстане

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Локомотивосборочный завод
Завод. Иллюстративное фото: Jirakul Manjing/Getty Images

Американская компания стала собственником локомотивосборочного завода в Казахстане, сообщает портал новостей о железнодорожном транспорте Railway Supply.

Сообщается, что компания Wabtec приобрела еще 50% акций ЛКЗ за $81 миллион, став его единоличным владельцем. Об этом свидетельствуют данные отчетности за октябрь-декабрь прошлого года.

Ранее компания владела половиной акций в паритете с АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

По информации издания, этот шаг следует за подписанием в ноябре 2023 года меморандумов о взаимопонимании в Казахстане.

В свою очередь, КТЖ, национальная железнодорожная компания Казахстана, планирует обновить 15% своего парка локомотивов, заняв 900 млн долларов у американского Citibank для покупки 240 локомотивов Wabtec, пишет издание.

Напомним, в конце 2023 года сообщалось о том, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам. Об этом заявлял министр транспорта Марат Карабаев.

Он отмечал, что уже ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2061673-inostrannaya-kompaniya-stala-sobstvennikom-zavoda-v-kazahstane/

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