60 тысяч тенге вместо 50 миллионов платили в год за аренду земли в Павлодарской области

Надзорными органами ведется системный надзор в сфере земельных отношений. Так, в Павлодарской области выявлены существенные нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, в Павлодарской области почти 70% земель сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых находится в частной собственности и землепользовании.

Проверкой выявлены существенные нарушения, выраженные в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населенных пунктов, игнорировании обязательных конкурсных процедур, занижении платы за пользование, принятии решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.

"В частности, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 млн тенге определена в 60 тыс. тенге", - рассказали в прокуратуре региона.

Также установлено, что при колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения они выдавались "в одни руки".

К примеру, в Иртышском районе при дефиците 47 тыс. га земли незаконно выдавали частным лицам. По одному из таких фактов в указанном районе в судебном порядке обеспечен возврат пастбищ площадью свыше 3 тыс. га.

По фактам злоупотребления должностными полномочиями в сфере земельных отношений прокуратурой Павлодарской области начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.361 УК РК.

Проверки продолжаются.

Добавим, что согласно п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее стало известно, что три миллиарда тенге успел вложить инвестор в землю в Павлодарской области, которую, как оказалось, продали по ошибке - нарушения выявили поздно.