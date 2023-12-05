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График решений по базовой ставке на 2024 год утвердил Нацбанк

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Вывеска на здании Нацбанка
Национальный банк РК. Фото: пресс-служба Национального банка РК

Национальный Банк Казахстана утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год. В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, говорится на сайте НБК, передает NUR.KZ.

По информации НБК, 4 решения в следующем году будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.

В 2024 году все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели.

В 2024 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

  • 19 января;
  • 23 февраля;
  • 12 апреля;
  • 31 мая;
  • 12 июля;
  • 29 августа;
  • 11 октября;
  • 29 ноября.

Напомним, в последний раз Нацбанк принимал решение по базовой ставке 24 ноября - ставку снизили до 15,75%. Оно стало последним для 2023 года, следующее решение по базовой ставке будет принято 19 января 2024 года, отмечалось в сообщении НБК.

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049284-grafik-resheniy-po-bazovoy-stavke-na-2024-god-utverdil-natsbank/

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