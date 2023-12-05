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Как санкционные товары попадают из Казахстана в Европу, показали на карте

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Грузовики ждут своей очереди у границы
Граница РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр транспорта на заседании кабмина показал альтернативный маршрут доставки товаров из РК в ЕС из-за закрытия пунктов пропуска на границах с Беларусью и РФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Последние годы отмечается положительная динамика экспортно-импортных перевозок грузов с Европейскими странами. Однако на сегодняшний день закрыты 8 пунктов пропуска из 13, расположенных между Беларусью и европейским странами. Также закрыты все пункты пропуска между Россией и Финляндией.

По информации белоруской стороны, европейские пункты пропуска работают не более 40% от нормативной мощности. Из-за указанной ситуации увеличивается время простоя казахстанских автотранспортных средств на белорусско-литовской и латвийской границах.

Поэтому нами проведены переговоры с Туркменистаном и Ираном для обеспечения свободного транзита при использовании отечественными перевозчиками Южного маршрута для доставки грузов в Европу. (…) Маршрут является альтернативой для перевозки санкционных грузов, а также при закрытии всех пунктов пропуска Европейских стран, приграничных с Россией и Белоруссией", - заявил вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

Указанный альтернативный маршрут из Казахстана в Евросоюз он показал на карте.

Альтернативный маршрут в ЕС
Маршрут. Схема: Министерство транспорта

Напомним, на днях агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны-члены Евросоюза настаивают на смягчении требований, изложенных в плане, направленном на пресечение обхода санкций со стороны России.

Согласно последним данным, более 80% зарубежных закупок приоритетных товаров в России сейчас приходится на Китай и Гонконг. Москве также удалось установить новые маршруты через такие страны, как Таиланд и Малайзия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049203-kak-sanktsionnye-tovary-popadayut-iz-kazahstana-v-evropu-pokazali-na-karte/

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