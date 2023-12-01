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30 лет независимости Казахстана

Курс доллара к тенге вновь резко вырос перед выходными

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подорожал в конце недели, 1 декабря, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись в цене сразу на 2,13 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 457-461 тенге, продажа – 462-463,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 458-459 тенге, продажа – 463-463,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 460,9-461,4 тенге, продажа – 463-463,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 456-460 тенге, продажа – 464 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2048718-bolshe-chem-na-2-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/

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