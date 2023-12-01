Курс доллара к тенге вновь резко вырос перед выходными

Доллар подорожал в конце недели, 1 декабря, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись в цене сразу на 2,13 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 457-461 тенге, продажа – 462-463,5 тенге;

покупка – 457-461 тенге, продажа – 462-463,5 тенге; в Астане: покупка – 458-459 тенге, продажа – 463-463,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: