Курс доллара к тенге вновь резко вырос перед выходными
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Доллар подорожал в конце недели, 1 декабря, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.
По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись в цене сразу на 2,13 тенге.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 457-461 тенге, продажа – 462-463,5 тенге;
- в Астане: покупка – 458-459 тенге, продажа – 463-463,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460,9-461,4 тенге, продажа – 463-463,5 тенге;
- в Астане: покупка – 456-460 тенге, продажа – 464 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2048718-bolshe-chem-na-2-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/