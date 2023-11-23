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Почти на 4 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара вырос сразу почти на 4 тенге на торгах в четверг, 23 ноября, на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 461,17 тенге, повысившись на 3,96 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458-462 тенге, продажа – 463,5-465 тенге;
  • в Астане: покупка – 458-459,5 тенге, продажа – 463,5-465 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461,5-461,2 тенге, продажа – 464,1-464,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 457-460 тенге, продажа – 460 тенге.

Отметим, что вчера и позавчера доллар дешевел на бирже - во вторник он потерял 3,5 тенге, а в среду - больше 2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047303-pochti-na-4-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/

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