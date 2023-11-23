Почти на 4 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Курс доллара вырос сразу почти на 4 тенге на торгах в четверг, 23 ноября, на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 461,17 тенге, повысившись на 3,96 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 458-462 тенге, продажа – 463,5-465 тенге;

покупка – 458-462 тенге, продажа – 463,5-465 тенге; в Астане: покупка – 458-459,5 тенге, продажа – 463,5-465 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,5-461,2 тенге, продажа – 464,1-464,3 тенге;

покупка – 461,5-461,2 тенге, продажа – 464,1-464,3 тенге; в Астане: покупка – 457-460 тенге, продажа – 460 тенге.

Отметим, что вчера и позавчера доллар дешевел на бирже - во вторник он потерял 3,5 тенге, а в среду - больше 2 тенге.