Курс доллара снова упал на бирже в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 22 ноября, курс доллара снизился более чем на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Так, сейчас стоимость одного доллара в Казахстане равняется 456,83 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела на 2,17 тенге.

При этом по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 455,1-459,1 тенге, продажа – 460,5-463 тенге;

покупка – 455,1-459,1 тенге, продажа – 460,5-463 тенге; в Астане: покупка – 455,1-457,5 тенге, продажа – 460,5-463 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,1-459,5 тенге, продажа – 461,4-461,7 тенге;

покупка – 459,1-459,5 тенге, продажа – 461,4-461,7 тенге; в Астане: покупка – 455-458,5 тенге, продажа – 462-463 тенге.

Напомним, что вчера доллар США также стал дешевле – за день он потерял 3,51 тенге.