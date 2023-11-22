Курс доллара снова упал на бирже в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 22 ноября, курс доллара снизился более чем на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
Так, сейчас стоимость одного доллара в Казахстане равняется 456,83 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела на 2,17 тенге.
При этом по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 455,1-459,1 тенге, продажа – 460,5-463 тенге;
- в Астане: покупка – 455,1-457,5 тенге, продажа – 460,5-463 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 459,1-459,5 тенге, продажа – 461,4-461,7 тенге;
- в Астане: покупка – 455-458,5 тенге, продажа – 462-463 тенге.
Напомним, что вчера доллар США также стал дешевле – за день он потерял 3,51 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047115-kurs-dollara-snova-upal-na-birzhe-v-kazahstane/