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Доллар подешевел больше чем на 3 тенге на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара упал ниже 460 тенге на Казахстанской фондовой бирже 21 ноября 2023 года - "американец" потерял больше 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге, снизившись на 3,51 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 456-460 тенге, продажа – 461-463 тенге;
  • в Астане: покупка – 456-457 тенге, продажа – 461-462,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 460,5-460,8 тенге, продажа – 462,7-462,9 тенге;
  • в Астане: покупка – 458,5 тенге, продажа – 463,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046889-dollar-podeshevel-bolshe-chem-na-3-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

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