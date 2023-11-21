Доллар подешевел больше чем на 3 тенге на бирже в Казахстане

Курс доллара упал ниже 460 тенге на Казахстанской фондовой бирже 21 ноября 2023 года - "американец" потерял больше 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге, снизившись на 3,51 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 456-460 тенге, продажа – 461-463 тенге;

покупка – 456-460 тенге, продажа – 461-463 тенге; в Астане: покупка – 456-457 тенге, продажа – 461-462,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: