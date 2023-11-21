Доллар подешевел больше чем на 3 тенге на бирже в Казахстане
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Курс доллара упал ниже 460 тенге на Казахстанской фондовой бирже 21 ноября 2023 года - "американец" потерял больше 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге, снизившись на 3,51 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 456-460 тенге, продажа – 461-463 тенге;
- в Астане: покупка – 456-457 тенге, продажа – 461-462,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460,5-460,8 тенге, продажа – 462,7-462,9 тенге;
- в Астане: покупка – 458,5 тенге, продажа – 463,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046889-dollar-podeshevel-bolshe-chem-na-3-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/