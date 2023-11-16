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Барную стойку в учительскую хотят купить в Экибастузе

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Барная стойка
Барная стойка. Иллюстративное фото: pexels.com

Барную стойку с крючками для бокалов и камин намерены приобрести в школу №11 Экибастуза. Необычный лот заинтересовал общественников, которые занимаются мониторингом сайта госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники школы работу по изготовлению и установке барной стойки в учительскую оценили почти в 170 тысяч тенге, а электрический камин готовы приобрести за 232 тысячи тенге.

"Необходимо приобрести барную стойку со стульями, где обязательно должна быть подставка с крючками для кружек. Над столом должны быть два светодиодных светильника. Вот мы задумались, какая необходимость в барной стойке для учительской комнаты?

Ну и второй лот - приобретение камина для обогрева служебного помещения, но какого помещения, не написали. Опять у нас возникает вопрос, в этом году в школе прошел капитальный ремонт и после ремонта они просят. Видимо, после ремонта недостаточно обогреваются кабинеты, служебные помещения", - рассказала руководитель Павлодарского областного филиала РОО "Әділдік жолы" Нургуль Каирденова.

Кстати, камин должен еще быть и с визуальной имитацией огня.

В отделе образования Экибастуза сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, ранее стало известно, что массажное кресло почти за 900 тысяч тенге покупает ДП Западно-Казахстанской области. В пресс-службе ведомства на тот момент пояснили, что его еще не приобрели. Однако кресло необходимо "для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников". Оно будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач".

Также в Сети появилась информация о том, что акимат Мангистауской области намерен купить более 11,5 тыс. упаковок туалетной бумаги на 7 млн тенге. В ведомстве рассказали, что указанный объем приходится не только на их сотрудников, но и используется для посетителей, работников местных представительных, исполнительных и государственных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2046057-barnuyu-stoyku-v-uchitelskuyu-hotyat-kupit-v-ekibastuze/

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