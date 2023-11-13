Курс доллара упал почти на 2 тенге на бирже в Казахстане в начале недели
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Доллар подешевел в начале недели на Казахстанской фондовой бирже, об этом свидетельствуют результаты дневных торгов в понедельник, 13 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 465,89 тенге, снизившись на 1,97 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 462,2-467,5 тенге, продажа – 467,5-470,3 тенге;
- в Астане: покупка – 462,2-463,5 тенге, продажа – 467,5-468,2 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 468,1 тенге, продажа – 470,3 тенге;
- в Астане: покупка – 462-466 тенге, продажа – 469-470 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045497-kurs-dollara-upal-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/