Планируют ли в странах ЕАЭС вводить единую валюту – алтын, ответила Абылкасымова

Председатель АРРФР Казахстана Мадина Абылкасымова в кулуарах Акорды высказалась относительно перспективы введения единой валюты алтын на территории ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты обратились к главе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка с вопросом, могут ли ввести в обращение валюту алтын, которая будет использоваться на территории Евразийского экономического союза.

"Такой вопрос в рамках нашего интеграционного сотрудничества никогда не ставился на обсуждение и никогда не рассматривался", - сказала Мадина Абылкасымова.

Она также уточнила, что не поступало даже предложений о введении единой валюты ЕАЭС. Глава АРРФР уточнила, что товарооборот между странами сейчас производится в национальных валютах.

"Мы поддерживаем расширение платежей в национальных валютах между нашими странами", - заявила Абылкасымова.

Напомним, весной 2019 года женщина из Алматы пыталась убедить пенсионеров в запуске в оборот новой валюты алтын, чтобы завладеть их средствами.

Однако в стране начали распространяться слухи о введении единой валюты на пространстве ЕАЭС. В Нацбанке тогда жестко пресекли обсуждения и заявили, что данная информация является недостоверной, провокационной, призывающей к экономической диверсии.

Когда в мессенджерах начала распространяться рассылка о введении валюты алтын, в Нацбанке сообщили, что данное сообщение является необоснованной ложью, за которую авторов рассылки привлекут к ответственности.