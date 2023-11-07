Доллар подорожал почти на 2 тенге на бирже в Казахстане
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Доллар вырос по отношению к тенге в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 7 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 464,49 тенге, повысившись на 1,89 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге;
- в Астане: покупка – 461,5-463 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 464,7-465,7 тенге, продажа – 467,5 тенге;
- в Астане: покупка – 465 тенге, продажа – 469 тенге.
Отметим, что накануне, в понедельник, курс доллара упал больше чем на 2,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044542-dollar-podorozhal-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/