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Доллар подорожал почти на 2 тенге на бирже в Казахстане

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар вырос по отношению к тенге в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 7 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 464,49 тенге, повысившись на 1,89 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге;
  • в Астане: покупка – 461,5-463 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 464,7-465,7 тенге, продажа – 467,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 465 тенге, продажа – 469 тенге.

Отметим, что накануне, в понедельник, курс доллара упал больше чем на 2,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044542-dollar-podorozhal-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

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