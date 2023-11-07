Доллар подорожал почти на 2 тенге на бирже в Казахстане

Доллар вырос по отношению к тенге в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 7 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 464,49 тенге, повысившись на 1,89 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге;

покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге; в Астане: покупка – 461,5-463 тенге, продажа – 466,5-467,8 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 464,7-465,7 тенге, продажа – 467,5 тенге;

: покупка – 464,7-465,7 тенге, продажа – 467,5 тенге; в Астане: покупка – 465 тенге, продажа – 469 тенге.

Отметим, что накануне, в понедельник, курс доллара упал больше чем на 2,5 тенге.