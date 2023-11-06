Курс доллара еще немного просел после выходных

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал боле чем на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 462,46 тенге. С пятницы американская валюта потеряла еще 2,52 тенге.

При этом в конце прошлой рабочей недели доллар в результате торгов упал на 2,97 тенге.

Сейчас же, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам: