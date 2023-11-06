Курс доллара еще немного просел после выходных
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал боле чем на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 462,46 тенге. С пятницы американская валюта потеряла еще 2,52 тенге.
При этом в конце прошлой рабочей недели доллар в результате торгов упал на 2,97 тенге.
Сейчас же, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,9-463,5 тенге, продажа – 464-465,9 тенге;
- в Астане: покупка – 458,9-460 тенге, продажа – 464-465 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044355-kurs-dollara-esche-nemnogo-prosel-posle-vyhodnyh/