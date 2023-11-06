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30 лет независимости Казахстана

Курс доллара еще немного просел после выходных

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Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал боле чем на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 462,46 тенге. С пятницы американская валюта потеряла еще 2,52 тенге.

При этом в конце прошлой рабочей недели доллар в результате торгов упал на 2,97 тенге.

Сейчас же, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458,9-463,5 тенге, продажа – 464-465,9 тенге;
  • в Астане: покупка – 458,9-460 тенге, продажа – 464-465 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044355-kurs-dollara-esche-nemnogo-prosel-posle-vyhodnyh/

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