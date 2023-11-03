Почти 3 тенге потерял доллар на казахстанской бирже
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Нацвалюта на Казахстанской фондовой бирже продолжает укрепляться – сегодня доллар упал почти на 3 тенге в результате торгов, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
По итогам вечерних торгов в пятницу, 3 ноября, средневзвешенный курс доллара составил 464,98 тенге, снизившись на 2,97 тенге за сутки.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 461,3-465,3 тенге, продажа – 467-468,10 тенге;
- в Астане: покупка – 461,3-463 тенге, продажа – 467-467,1 тенге.
Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 465,6-465,9 тенге, продажа – 468 тенге;
- в Астане: покупка – 460,5-463,5 тенге, продажа – 468,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044049-pochti-na-3-tenge-upal-dollar-v-kontse-nedeli-v-kazahstane/