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Саткалиев ответил на предложение направить пенсионные деньги казахстанцев на инвестиции в энергопроекты

Опубликовано:

Банкноты
Казахстанский тенге. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время брифинга в Алматы прокомментировал предложение направить деньги ЕНПФ для инвестиций в энергетические проекты, передает NUR.KZ.

"В целом, в мире инвестиции в объекты энергетики являются надежными инвестициями. В целом по стране хорошая платежная дисциплина, у нас проводятся инвестиции и господдержка, понимание необходимости развития электроэнергетической отрасли. И если компания, управляющая пенсионными активами, решит инвестировать данные активы, то мнение министерства - пусть они изучают, какие бумаги они будут размещать, и принимать соответствующие решения.

Инвестиции в энергетику обязательно окупятся, потому что потребление только растет, вводятся новые объекты, новые климатические вызовы тоже связаны с увеличением потребления", - сообщил министр.

Он отметил, что все доходы энергетических объектов должны позволять, в первую очередь, содержать квалифицированный персонал, обеспечить все мероприятия по производству безопасности труда и экологическим мероприятиям.

"Второй приоритет - проведение качественной технической эксплуатации объекта. И третий - капитальный ремонт, программа развития и модернизации станций. Еще должен быть заложен определенный размер прибыли, который будет направлен ими на модернизацию активов и на приближение инвестиционной привлекательности отрасли, что является базовой основой для энергетической безопасности", - рассказал Саткалиев.

Ранее министр рассказывал, повысятся ли тарифы на электроэнергию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043988-satkaliev-otvetil-na-predlozhenie-napravit-pensionnye-dengi-kazahstantsev-na-investitsii-v-energoproekty/

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