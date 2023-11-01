Президентский массаж с музыкой: кресло за 920 тыс. тенге планируют приобрести пожарным в Актау
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В Актау пожарным планируют приобрести массажное кресло с музыкой, функциями антицеллюлитного и президентского массажа. Такой лот появился на портале госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.
Как говорится в техспецификации к лоту, ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)" планирует приобрести кресло с кожаной обивкой и массой функций.
Так, кресло должно обладать функцией массажа стоп, шиацу, 3D массажа, компрессионного массажа и так далее.
"Количество программ не менее 18 (быстрый, комфортный, релакс, растяжка, шея и плечи, спина и поясница, все тело, массаж вдоль позвоночника, восстановление, снятие напряжения, антицеллюлитный, массаж перед сном, восстановление после тренировки, профилактический, президентский массаж, стимулирующий, успокаивающий, после работы", - говорится в описании.
Там указывается даже то, что в горизонтальном положении высота ног должна быть немного выше, чем верхняя часть тела.
Управляться кресло должно автоматически, но при этом иметь ручное программирование. Также у кресла должно быть воспроизведение музыки и обогрев спины и поясницы.
В конкурсе приняли участие 9 поставщиков. Изначальная цена составляла 1 205 357,14 тенге, однако победителем признан поставщик, предложивший цену в 920 000 тенге. В документации отмечается, что закупка состоялась, но поставка состоится в течение 30 календарных дней, после регистрации в органе Казначейства.
Напомним, ранее появилась информация о том, что массажное кресло почти за 900 тысяч тенге покупает ДП Западно-Казахстанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043596-prezidentskiy-massazh-s-muzykoy-kreslo-za-920-tys-tenge-planiruyut-priobresti-pozharnym-v-aktau/