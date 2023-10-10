В Казахстане собрали на 622 млрд тенге больше налогов, чем планировали

Сегодня на заседании правительства глава Минфина сообщил о перевыполнении плана по поступлению доходов в местные бюджеты в Казахстане – оно исчисляется миллиардами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Доходы местных бюджетов исполнены на 116,8% и составили 4,7 трлн тенге. План перевыполнен на 669 млрд тенге, из них по налогам – на 622 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах", – сообщил зампремьер-министра и глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Как указано на слайдах министра, которые он представил в правительстве, среди 622 млрд тенге перевыполненных налоговых поступлений пришлось на:

ИПН (индивидуальный подоходный налог) – 260 млрд тенге;

социальный налог – 129 млрд тенге;

КПН (корпоративный подоходный налог) – 106 млрд тенге;

внутренние налоги на товары, работы и услуги – 73 млрд тенге;

налоги на собственность – 29 млрд тенге.

При этом планы по доходам в республиканский и государственный бюджеты в Казахстане не выполнены.

По данным Жамаубаева, в республиканский поступило 9,2 млрд тенге, что составляет 89,3% от плана, в государственный – 13,8 млрд тенге или 97% от плана.

Также сегодня на заседании правительства премьер-министр сделал замечание замглавы Нацбанка, когда последний докладывал о темпах инфляции в Казахстане.

Добавим, государственный бюджет – совокупность республиканского и местных бюджетов без учета взаимопогашающих операций между ними.

Республиканский бюджет представляет собой централизованный фонд денег, формируемый в основном за счет общегосударственных налогов и предназначенный для финансирования общегосударственных программ и мероприятий, определяемых правительством республики для осуществления функций, возложенных на него Конституцией, законами и актами президента.

Местные бюджеты – это бюджеты областные, городские (городов республиканского и областного значения), районные и бюджеты специальных экономических зон.