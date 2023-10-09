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Как изменилась стоимость жилья в Казахстане за год, рассказали аналитики

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Жилой комплекс, многоэтажные дома
Многоэтажные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За год цены продажи нового жилья в Казахстане повысились на 5,7%, а квартиры вторичного рынка, наоборот, снизились на 3,9%, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Как сообщает официальный Бюро нацстатистики АСПР РК, с сентября прошлого года по сентябрь 2023-го цены продажи нового жилья в Казахстане повысились на 5,7%, квартиры вторичного рынка снизились на 3,9%.

"Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,2%", – говорится в сообщении.

По информации аналитиков, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в Павлодаре на 18,9%, Семее – на 16%, Актау – на 11,7%.

При этом на вторичном рынке жилья лидеры роста цен Семей (25,3%), Кызылорда (14,6%), Талдыкорган (9,7%), на рынке аренды жилья – Караганда (24,8%), Қонаев (24,6%), Кызылорда (22,5%).

По данным Бюро нацстатистики, цена 1 кв. м составляет:

  • первичный рынок – 493 705 тенге;
  • вторичный рынок – 485 928 тенге;
  • стоимость аренды жилья за 1 кв. м составила 4 715 тенге.

Также отмечается, что за месяц – с августа по сентябрь – цены продажи нового жилья повысились на 1,5%, перепродажи квартир – 0,1%, арендная плата за благоустроенное жилье снизилась на 2,4%.

Напомним, ранее глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, будут ли расти цены на жилье в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040256-kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-kazahstane-za-god-rasskazali-analitiki/

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