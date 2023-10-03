Токаев поздравил концерн "Шелл" с юбилеем и вручил госнаграды

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что международный энергетический концерн «Шелл» является одним из первых иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности страны. По словам Президента, 30-летие деятельности «Шелл» в Казахстане является важной вехой в истории отрасли.

"В трудные годы "Шелл" вложил значительные инвестиции и привнес в нашу экономику новые технологии, научные достижения и бесценный опыт управления. Мы искренне ценим этот вклад. За последние 30 лет "Шелл" инвестировал в нашу экономику более 18 млрд долларов, укрепив свои позиции одного из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане, – сказал глава государства.

Как он отметил далее, "Шелл" вместе с другими партнерами активно участвует в реализации масштабных нефтегазовых проектов в нашей стране. Компания является оператором Карачаганака – одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Своевременная реализация этапов Проекта расширения Карачаганака способствует сохранению добычи жидких углеводородов на уровне 10-11 миллионов тонн.

"Слаженная работа концерна «Шелл» и других акционеров позволила запустить «проект века» Кашаган. Сегодня Северо-Каспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "ЭНИ", "Шелл", "Лукойл" и ряд других", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность нашей страны, в частности, стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.

Отдельно была отмечена социальная ответственность компании. В своих проектах «Шелл» уделяет особое внимание вовлечению в работу местных специалистов. Сегодня более 95 % сотрудников, работающих на проектах Карачаганак и Кашаган, являются гражданами Казахстана. Также "Шелл" активно привлекает молодежь в решение экологических проблем, реализуя такие проекты, как "Солнечная энергия – школам", "Эко-марафон Шелл" и другие.

Президент напомнил, что в своем недавнем Послании он уделил особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. По его мнению, «Шелл» вносит значимый вклад в решение этой задачи посредством программ поддержки молодых предпринимателей и женщин из социально уязвимых категорий. Компания предоставляет им консультационные услуги и стартовый капитал для открытия бизнеса. Глава государства указал на потенциал расширения деятельности концерна в данном направлении.

"На встрече с отечественными предпринимателями мною поручено содействовать перемещению проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Важно открыть доступ нашим производителям к реализации крупных нефтегазовых проектов, чтобы повысить в них местное содержание. Уверен, активная и конструктивная позиция "Шелл" внесет существенный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и еще более улучшит имидж компании", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства выразил искреннюю благодарность компании за ценный вклад в процветание и устойчивое развитие страны, отметив, что «Шелл» является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли. Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников компании государственными наградами за особые заслуги в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана.

Орденом "Барыс" III степени награжден заместитель председателя концерна "Шелл" в Казахстане Куралбек Кельджанов, орденом "Құрмет" – менеджер по связям с государственными органами Дияс Джубандыков, медалью "Ерен еңбегі үшін" – директор по трудовым ресурсам и сервисному обеспечению Слушаш Избасарова, менеджер по разработке месторождений Гадилбек Уксукбаев.