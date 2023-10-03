Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил концерн "Шелл" с юбилеем и вручил госнаграды

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что международный энергетический концерн «Шелл» является одним из первых иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности страны. По словам Президента, 30-летие деятельности «Шелл» в Казахстане является важной вехой в истории отрасли.

"В трудные годы "Шелл" вложил значительные инвестиции и привнес в нашу экономику новые технологии, научные достижения и бесценный опыт управления. Мы искренне ценим этот вклад. За последние 30 лет "Шелл" инвестировал в нашу экономику более 18 млрд долларов, укрепив свои позиции одного из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане, – сказал глава государства.

Как он отметил далее, "Шелл" вместе с другими партнерами активно участвует в реализации масштабных нефтегазовых проектов в нашей стране. Компания является оператором Карачаганака – одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Своевременная реализация этапов Проекта расширения Карачаганака способствует сохранению добычи жидких углеводородов на уровне 10-11 миллионов тонн.

"Слаженная работа концерна «Шелл» и других акционеров позволила запустить «проект века» Кашаган. Сегодня Северо-Каспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "ЭНИ", "Шелл", "Лукойл" и ряд других", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность нашей страны, в частности, стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.

Отдельно была отмечена социальная ответственность компании. В своих проектах «Шелл» уделяет особое внимание вовлечению в работу местных специалистов. Сегодня более 95 % сотрудников, работающих на проектах Карачаганак и Кашаган, являются гражданами Казахстана. Также "Шелл" активно привлекает молодежь в решение экологических проблем, реализуя такие проекты, как "Солнечная энергия – школам", "Эко-марафон Шелл" и другие.

Президент напомнил, что в своем недавнем Послании он уделил особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. По его мнению, «Шелл» вносит значимый вклад в решение этой задачи посредством программ поддержки молодых предпринимателей и женщин из социально уязвимых категорий. Компания предоставляет им консультационные услуги и стартовый капитал для открытия бизнеса. Глава государства указал на потенциал расширения деятельности концерна в данном направлении.

"На встрече с отечественными предпринимателями мною поручено содействовать перемещению проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Важно открыть доступ нашим производителям к реализации крупных нефтегазовых проектов, чтобы повысить в них местное содержание. Уверен, активная и конструктивная позиция "Шелл" внесет существенный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и еще более улучшит имидж компании", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства выразил искреннюю благодарность компании за ценный вклад в процветание и устойчивое развитие страны, отметив, что «Шелл» является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли. Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников компании государственными наградами за особые заслуги в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана.

Орденом "Барыс" III степени награжден заместитель председателя концерна "Шелл" в Казахстане Куралбек Кельджанов, орденом "Құрмет" – менеджер по связям с государственными органами Дияс Джубандыков, медалью "Ерен еңбегі үшін" – директор по трудовым ресурсам и сервисному обеспечению Слушаш Избасарова, менеджер по разработке месторождений Гадилбек Уксукбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039400-tokaev-pozdravil-kontsern-shell-s-yubileem/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.