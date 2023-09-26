Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почти на 3 тенге вырос курс доллара в Казахстане

Опубликовано:

Доллары и тенге на столе
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта подорожала на 2,90 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Актуальные курсы валют приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 476,89 тенге, подорожав на 2,90 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 471,5-476,5 тенге, продажа – 477-479,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 471,5-475,5 тенге, продажа – 477-479,5 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 476,1-476,4 тенге, продажа – 478,6-478,9 тенге;
  • в Астане: покупка – 474тенге, продажа – 479 тенге.

Напомним, вчера курс американского доллара упал чуть больше чем на 1 тенге и остановился на отметке в 473,98 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038215-pochti-na-3-tenge-podorozhal-dollar-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.