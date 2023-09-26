Почти на 3 тенге вырос курс доллара в Казахстане

Американская валюта подорожала на 2,90 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Актуальные курсы валют приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 476,89 тенге, подорожав на 2,90 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 471,5-476,5 тенге, продажа – 477-479,5 тенге;

: покупка – 471,5-476,5 тенге, продажа – 477-479,5 тенге; в Астане: покупка – 471,5-475,5 тенге, продажа – 477-479,5 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 476,1-476,4 тенге, продажа – 478,6-478,9 тенге;

: покупка – 476,1-476,4 тенге, продажа – 478,6-478,9 тенге; в Астане: покупка – 474тенге, продажа – 479 тенге.

Напомним, вчера курс американского доллара упал чуть больше чем на 1 тенге и остановился на отметке в 473,98 тенге.