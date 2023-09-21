Курс доллара превысил 475 тенге в Казахстане

Сегодня, 21 сентября, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США повысился почти на три тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара остановился на отметке 475,96 тенге, повысившись на 2,78 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-476 тенге, продажа – 478,5-479 тенге;

в Астане: покупка – 473-474,5 тенге, продажа – 478,5-479 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476-476,7 тенге, продажа – 479-479,5 тенге;

в Астане: покупка – 470-474,5 тенге, продажа – 478,5 тенге.

Напомним, по состоянию на 20 сентября официальный курс доллара составил 471,45 тенге. Также мы писали, что в последний раз курс доллара пересекал отметку в 470 тенге 22 декабря 2022 года. Таким образом, что прогнозы экспертов по поводу возможного ослабления казахстанской валюты оказались даже более позитивными, чем считалось ранее.