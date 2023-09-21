Тарифы на транспортировку нефти в 30 раз завышала компания-монополист в Казахстане

Комиссия по демонополизации экономики обсудила вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, говорится на официальном сайте Primeminister.kz.

В правительстве состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.

Обсуждались вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации ж/д инфраструктуры.

Так, сообщается, что была рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

"Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка", – говорится в сообщении.

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На заседании также был рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца текущего года.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.

Добавим, что Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.