Тарифы на транспортировку нефти в 30 раз завышала компания-монополист в Казахстане
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Комиссия по демонополизации экономики обсудила вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, говорится на официальном сайте Primeminister.kz.
В правительстве состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.
Обсуждались вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации ж/д инфраструктуры.
Так, сообщается, что была рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем.
"Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка", – говорится в сообщении.
По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
На заседании также был рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца текущего года.
Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.
Добавим, что Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.
В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".
Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037497-tarify-na-transportirovku-nefti-v-30-raz-zavyshala-kompaniya-monopolist-v-kazahstane/