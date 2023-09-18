Курс доллара вырос почти на 2 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос почти на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 469,31 тенге. Таким образом, доллар подорожал сразу на 1,97 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467-470,5 тенге, продажа – 472,5-474 тенге;

в Астане: покупка – 467-469,5 тенге, продажа – 472,5-474 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-470,7 тенге, продажа – 473,5-474 тенге;

в Астане: покупка – 470 тенге, продажа – 474 тенге.

Напомним, что в прошлый четверг курс доллара вырос на 1,5 тенге и составил 466,18 тенге.