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Доллар упал еще на 3 тенге в конце неделе на бирже в Казахстане

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Кассир считает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 1 сентября, курс доллара упал на Казахстанской фондовой бирже по результатам дневных торгов. Актуальная информация о курсе опубликована на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 456,39 тенге, снизившись на 3 тенге ровно с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 453,5-457,5 тенге, продажа – 458,5-461 тенге;
  • в Астане: покупка – 453,5-454,5 тенге, продажа – 458,5-459,8 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 453,5-454,5 тенге, продажа – 458,5-459,8 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 457,5 тенге, продажа – 460,5-461 тенге;
  • в Астане: покупка – 453-459 тенге, продажа – 460-463,7 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 458-458,5 тенге, продажа – 459,2-459,5 тенге.

Отметим, накануне доллар подешевел почти на 2 тенге на бирже в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034915-dollar-upal-esche-na-3-tenge-v-kontse-nedele-na-birzhe-v-kazahstane/

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