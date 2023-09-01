О "карманных" товарных биржах высказался Токаев

Биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента высказался о "карманных" товарных биржах и поручил ужесточить регуляторные требования к ним, передает NUR.KZ.

"Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с правительством должны принять меры для демонополизации ключевых рынков. Мы создали благоприятные условия для функционирования товарных бирж, что должно было способствовать организованной торговле.

Но недостаточно эффективное регулирование привело к появлению так называемых «карманных» товарных бирж. Они превратились в площадки для устранения конкуренции, обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества", - сообщил Токаев

Он поручил ужесточить регуляторные требования и полностью устранить указанные недостатки.

"При этом важно обеспечить полноценный доступ отечественных производителей к передовым торговым инструментам. Нельзя замыкаться только в пределах национальной торговой системы. Совместно с бизнесом следует проработать вопрос создания сильной региональной товарно-сырьевой биржи", - добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034846-o-karmannyh-tovarnyh-birzhah-vyskazalsya-tokaev/