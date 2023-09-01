Подарочный набор за 18 млн тенге заинтересовал Антикор

Подарочная коробка. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области заинтересовался закупом дорогостоящего подарочного набора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Антикоре, в рамках мониторинга портала государственных закупок был изучен план закупок Управления внутренней политики акимата Алматинской области.

"Заинтересованность Антикоррупционный службы вызвал лот по планируемой закупке непищевого подарочного набора за 18,4 млн тенге за 1 единицу.

Как показала информационная система "Единое окно закупок", среднерыночная стоимость аналогичных наборов составляет всего 3 500 тенге, то есть цена завышена на 525 373%", - отметили в ведомстве.

После вмешательства департамента план закупок управления приведен в соответствие с рыночными ценами, то есть было предотвращено нерациональное использование 18,4 млн тенге.

Как указывают в Антикоре, на сегодняшний день превентивная деятельность в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора - одно из приоритетных направлений.

В качестве инструмента используются веб-портал государственных закупок и "Единое окно закупок".

"Единое окно закупок" - это формат взаимодействия с НПП "Атамекен". На этом ресурсе можно увидеть планы закупок всех госучреждений, недропользователей, национальных компаний, институтов развития и аграрного сектора страны.

Все это позволяет осуществлять контроль за государственными закупками и закупками квазигоссектора.

Данная информационная система обладает функционалом выявления коррупционных рисков в режиме онлайн. О коррупционных проявлениях, к примеру, часто свидетельствуют необоснованно заниженные или завышенные цены, сжатые сроки поставок, благосклонность к конкретным поставщикам и другие нарушения.

"Единое окно закупок" указывает на все аномальные показатели, а выгрузка данных по рисковым договорам облегчает камеральный анализ. Программа позволяет в режиме реального времени сопоставлять актуальную среднюю цену на товары и услуги с объявленной ценой того или иного лота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034796-podarochnyy-nabor-za-18-mln-tenge-zainteresoval-antikor/