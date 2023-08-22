Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, как изменится порог достаточности ЕНПФ в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что порог МРП увеличивается.

"Сейчас у нас 1 МРП равен 3450 тенге. Но из-за этого, исходя из изменения МРП, меняется правило. Чуть-чуть выше станет, наверное (порог достаточности ЕНПФ – прим. ред.)", – заявил он.

По его словам, МРП в бюджетном процессе является более-менее справедливым показателем, поскольку учитывает инфляционные процессы, которые происходят в экономике.

"Каждый раз повышение МРП, естественно, они влияют на социальные расходы, пособия, в том числе те суммы, которые разрешаются изымать гражданам из ЕНПФ", – резюмировал глава Минфина.

Напомним, четыре года назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос целевого использования работающими гражданами страны части своих пенсионных накоплений.

Стало известно, что казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности (ПМД).

Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.

Через несколько месяцев уже были озвучены предварительные пороги минимальной достаточности. Они разнились не только в зависимости от возраста, но и пола. Например, для мужчин в 30 лет эта сумма должна была составить 6,7 млн тенге, а для женщин – 9,6 млн тенге.

Но позже пороги было решено уменьшить в несколько раз и сравнять для обоих полов. В этом году они составляют от 3,26 до 9,89 миллиона тенге в зависимости от возраста вкладчика.

Между тем финансист Григорий Марченко считает, что порог для снятия пенсионных накоплений должен быть не менее 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033489-kak-izmenitsya-porog-dostatochnosti-enpf-v-2024-godu/