"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на полмиллиарда тенге в Алматы

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Филиал АО "КазТрансГаз Аймак" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 497,1 млн тенге, сообщается на официальном сайте алматинской прокуратуры.

"Проверкой в деятельности Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением.

Так, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем", – говорится в сообщении алматинской прокуратуры.

За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО "КазТрансГаз Аймак" привлечен к ответственности по части 3-1 статьи 159 КоАП и оштрафован на 497,1 млн тенге.

Кроме того, отмечается, что субъектом естественных монополий, несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен. Как пояснили в прокуратуре, при увеличении объема предоставляемых услуг тариф должен быть пересмотрен.

"В этой связи по акту надзора Департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6% – с 4 099,25 тенге до 3 848,03 тенге за 1000 куб. м", – говорится в публикации.

Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей Алматы, в том числе 8,8 тыс. предпринимателей.

Согласно части 3-1 статьи 159 КоАП, злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, за исключением установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен, запрещенные Предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф:

на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 3% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026551-kaztransgaz-aymak-oshtrafovali-na-polmilliarda-tenge-v-almaty/