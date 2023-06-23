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"Это достаточно деликатная тема": Глава Минюста о возврате группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию

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Надпись Jusan
Надпись Jusan. Фото: jusan.kz

Глава министерства юстиции Казахстана Азамат Ескараев в СЦК объяснил, как группу Jusan удалось вернуть в казахстанскую юрисдикцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты затронули тему возвращения Jusan в казахстанскую юрисдикцию.

Ранее об этом сообщили в ведомстве, отметив, что соответствующие меры были приняты совместно с другими госорганами.

"На самом деле это достаточно деликатная тема и проведена была соответствующая работа министерством юстиции совместно с заинтересованными госорганами.

Я считаю, что здесь важен результат, заключающийся в чем? В свое время группа Jusan была выведена полностью из казахстанской юрисдикции, из-под контроля и правительства, и госорганов.

В настоящее время удалось в результате соответствующих мер, соответствующей работы вернуть и банк и всю группу обратно в казахстанскую юрисдикцию, под контроль правительства и госструктур", – сказал Азамат Ескараев.

По его словам, подписано соответствующее соглашение и стороны взяли на себя определенные обязательства.

"Я хотел бы сообщить, что группа Jusan обязалась досрочно вернуть оказанную государством денежную помощь. Также обязалась продолжить финансирование казахстанских образовательных учреждений – мы считаем, что это определенный результат.

Это было добровольно, стороны достигли соответствующего соглашения. Я в силу определенных обстоятельств не могу вам рассказывать какие-то детали, эта наша работа, извините, не могу сказать", – добавил министр.

Ранее в Минюсте сообщили, что в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслей, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.

По информации на официальном сайте банка, в 2019 году First Heartland Securities приобрел 99,5% простых акций Цесна Банка. Произошел ребрендинг – First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank ("Жусан банк" в казахской транскрипции). 

30 декабря 2020 года АО First Heartland Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АО АТФБанк, который был частью австрийского Bank Austria-Creditanstalt AG и итальянского UniCredit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026109-eto-dostatochno-delikatnaya-tema-glava-minyusta-o-vozvrate-gruppy-jusan-v-kazahstanskuyu-yurisdiktsiyu/

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