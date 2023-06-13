Группу Jusan вернули под юрисдикцию Казахстана

Вывеска Jusan. Иллюстративное фото: jusan.kz

Группу Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Необходимые документы уже подписаны, об этом сегодня объявлено на официальном сайте Министерства юстиции РК.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.

"B результате принятых Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Подписаны необходимые документы", – говорится в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем правительства и других государственных структур.

"Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования.

Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно. Реализация поручений главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена", – добавили в ведомстве.

По информации на сайте Jusan, в 2019 году АО First Heartland Securities приобрело 99,5% простых акций Цесна Банка. После этого компания сделала ребрендинг и стала называться First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank ("Жусан банк" в казахской транскрипции).

В 2020 году АО First Heartland Jýsan Bank приобрело 99,76% акций АО АТФБанк, который был частью австрийского Bank Austria-Creditanstalt AG и итальянского UniCredit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2024503-gruppu-jusan-vernuli-pod-yurisdiktsiyu-kazahstana/