"Дырявая" граница: более 600 млн тенге составил ущерб от контрабанды пшеницы в Казахстан

Пшеница. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат сената Андрей Лукин вчера высказался о последствиях незаконного ввоза пшеницы в Казахстан. По его словам, бюджет страны понес убытки более чем в полмиллиарда тенге, передает "Хабар 24".

По данным телеканала, "серое" зерно не первый год попадает в Казахстан, однако найти системное решение власти пока не могут. Отмечается, что весной этого года в стране ввели временный запрет на ввоз пшеницы автотранспортом.

"Это (контрабандный ввоз пшеницы – прим. ред.) привело к аномальному росту экспорта указанного товара из Казахстана в третьи страны с 700 тысяч до 1,5 миллиона тонн. И не исключается, что с учетом введенных в отношении России санкций, количество случаев лжеимпорта из соседней страны и реэкспорта увеличится в разы. Это может повлечь необоснованный возврат НДС лжепроизводителям зерна", – заявил Андрей Лукин.

Подчеркивается, что за 3 года в Казахстан импортировано больше 3 миллионов тонн пшеницы. За это же время, по словам депутата, только на север страны по поддельным документам лжеимпортеры ввезли почти полмиллиона тонн зерна.

Схему раскрыли полицейские. За провоз российской пшеницы под видом казахстанской они получали льготы. Предварительный ущерб оценили в более чем 600 миллионов тенге. Это сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость.

При этом, по данным Ассоциации экспортеров, ежегодно в страну нелегально попадает от 1 до 2 миллионов тонн пшеницы.

"Контрабанда – это, наверное, итог той непродуманной политики, так как ни для кого не секрет, что мы занимаемся приписками урожая и тем самым мы развязываем руки нашим производителям. У них, соответственно, есть на руках бумаги, а по факту нет пшеницы. Чтобы заполнить это, они завозят эту пшеницу и продают нам экспортерам, либо же государству.

Это основная причина. Вторая причина, наша граница является, грубо говоря, "дырявой". На сегодняшний день нет учета, то бишь, если норматив для одной машины норматив является 23-25 тонн, по факту заходит 40 тонн. Чтобы это проверить у нас на границе элементарно нет весов", – подчеркнул зампредседателя НАЭ "KazGrain" Алибек Атай.

За провоз под казахстанскими сопроводительными документами чужой пшеницы эксперт предлагает наказывать, прежде всего, производителей. Чаще всего им удается избежать ответственности.

Как сообщает телеканал, глава Минсельхоза считает, что запрет на импорт автотранспортом помог снизить не только потоки "серого" зерна, но и стабилизировать цены, однако признавать убытки, которые терпят добросовестные производители не спешит. Он посоветовал им, в первую очередь, научиться работать в условиях единого экономического союза.

"А вы помните прошлый год, когда ровно с противоположной аргументацией говорили, что производители, что мы не можем получить российское зерно? Все кричали, что зерно не проходит, поэтому мы терпим убытки. Здесь палка о двух концах. (...)

И здесь выход только один – в рамках тех инструментов законодательных, где есть возможность запретить незаконный ввоз тех или иных товаров, мы должны применять меры, но наши сельхозтоваропроизводители должны повышать свою эффективность, чтобы снижать свою себестоимость", – подчеркнул министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Тем не менее эксперты считают, что одним из системных решений может стать оцифровка процесса учета и контроля ввозимой из стран ЕАЭС пшеницы. Такое решение в стенах парламента предложил Минфину и депутат Лукин.

Кроме того, бороться с экономической контрабандой, по его мнению, нужно и за счет законодательного вмешательства. Комитет госдоходов, в свою очередь, должен контролировать и пресекать попытки вывоза теневой продукции.

Как сообщается на официальном сайте Минсельхоза, с 10 апреля 2023 года ведомство ввело запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев, за исключением семенной пшеницы.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков пояснял, что последние несколько лет отечественный рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран. По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого «серого» импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.

При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тыс. тенге до 80-85 тыс. тенге за тонну.

Добавим, что сейчас перевозить зерно можно по ЖД с уплатой всех положенных налогов и сборов.

Отметим, по данным с официального сайта Всемирной торговой организации, параллельный (серый) импорт – это когда продукт, произведенный легально за рубежом, импортируется без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности (например, владельца торговой марки или патента). В некоторых странах это разрешено, в других – нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023049-dyryavaya-granitsa-bolee-600-mln-tenge-sostavil-uscherb-ot-kontrabandy-pshenitsy-v-kazahstan/