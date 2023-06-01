"Нужен серьезный разговор": Ашимбаев о низкой эффективности СЭЗ Казахстана
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Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня на пленарном заседании палаты раскритиковал итоги работы свободных экономических зон в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Ашимбаев напомнил, что глава государства несколько раз поднимал вопрос эффективности свободных экономических зон.
"СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау, работает же? Работает. В соответствии с данными Высшей аудиторской палаты, в этот СЭЗ государством вложено за последние годы 162 млрд тенге. В одну СЭЗ. В то же время за период с 2013 по 2020 год налогов заплатили участники этого СЭЗ на сумму 16 млрд тенге. То есть государство за эти годы вложило 162 млрд, налогов получило 16 млрд, или 10% от той суммы, которую государство вложило", - указал он.
По его словам, наряду с денежными вливаниями подводится инфраструктура.
"Еще следующий факт: инвестиции, которые туда вложены, они идут на фактически 100%: 99,6% от квазигоссектора. То есть СЭЗ ведь создается для привлечения иностранных и местных, отечественных инвестиций.
Если мы создаем СЭЗ, вкладываем такие огромные средства, получаем только 10% отдачи в виде налога, при этом инвестируют туда квазигоскомпании, то тогда о какой эффективности этой зоны мы можем говорить?" - задался вопросами спикер верхней палаты.
В завершение Ашимбаев указал на необходимость "серьезного разговора" по СЭЗам.
"Я попрошу наш экономический комитет… 15 июня мы будем заслушивать отчеты правительства по исполнению республиканского бюджета. И нам надо будет основательно, согласованно подготовиться, задавать вопросы, сколько средств потрачено на СЭЗ", - резюмировал Маулен Ашимбаев.
На официальном сайте Комитета индустриального развития МИИР РК указано, что специальная экономическая зона (СЭЗ) - часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности.
По информации комитета, сейчас на территории РК действуют 13 СЭЗ, в том числе МЦПС "Хоргос". В Астане действуют сразу две СЭЗ: "Астана - новый город", работающая еще с 2002 года, и "Астана-технополис".
На сайте Astana Invest уточняется, что СЭЗ создаются с целью ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения.
А на официальном сайте премьер-министра РК говорится, что для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий:
- освобождение от налоговых обязательств (КПН, налог на имущество, социальный налог, налог и плата за землю, НДС на реализацию товара на территории СЭЗ);
- освобождение от таможенных пошлин;
- предоставление готовой производственной площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой;
- возможность привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений.
Отмечается, что в июле 2022 года инвестиционный портфель казахстанских СЭЗ насчитывал порядка 315 реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тысячи рабочих мест.
Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью, говорится на сайте кабмина.
За 2021 год в рамках СЭЗ было реализовано 28 проектов, среди которых:
- производство алюмосиликатной микросферы (ТОО «KazCenospheres») на территории СЭЗ "Павлодар";
- производство этил/метил трет-бутилового эфира и порошкового полипропилена (ТОО "Shymkent Chemical Company") на территории СЭЗ "Онтустик";
- завод объемно-блочного домостроения (ТОО "ModeX Astana") на территории СЭЗ "Астана – новый город";
- аэропорт города Туркестан (ТОО "Turkistan International Airport");
- завод по промышленной сборке сельскохозяйственной техники CLASS (ТОО "СТ Эссембли") на территории СЭЗ "QYZYLJAR".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022924-nuzhen-sereznyy-razgovor-ashimbaev-o-nizkoy-effektivnosti-sez-kazahstana/