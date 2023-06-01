"Нужен серьезный разговор": Ашимбаев о низкой эффективности СЭЗ Казахстана

Въезд в СЭЗ. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня на пленарном заседании палаты раскритиковал итоги работы свободных экономических зон в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ашимбаев напомнил, что глава государства несколько раз поднимал вопрос эффективности свободных экономических зон.

"СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау, работает же? Работает. В соответствии с данными Высшей аудиторской палаты, в этот СЭЗ государством вложено за последние годы 162 млрд тенге. В одну СЭЗ. В то же время за период с 2013 по 2020 год налогов заплатили участники этого СЭЗ на сумму 16 млрд тенге. То есть государство за эти годы вложило 162 млрд, налогов получило 16 млрд, или 10% от той суммы, которую государство вложило", - указал он.

По его словам, наряду с денежными вливаниями подводится инфраструктура.

"Еще следующий факт: инвестиции, которые туда вложены, они идут на фактически 100%: 99,6% от квазигоссектора. То есть СЭЗ ведь создается для привлечения иностранных и местных, отечественных инвестиций.

Если мы создаем СЭЗ, вкладываем такие огромные средства, получаем только 10% отдачи в виде налога, при этом инвестируют туда квазигоскомпании, то тогда о какой эффективности этой зоны мы можем говорить?" - задался вопросами спикер верхней палаты.

В завершение Ашимбаев указал на необходимость "серьезного разговора" по СЭЗам.

"Я попрошу наш экономический комитет… 15 июня мы будем заслушивать отчеты правительства по исполнению республиканского бюджета. И нам надо будет основательно, согласованно подготовиться, задавать вопросы, сколько средств потрачено на СЭЗ", - резюмировал Маулен Ашимбаев.

На официальном сайте Комитета индустриального развития МИИР РК указано, что специальная экономическая зона (СЭЗ) - часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности.

По информации комитета, сейчас на территории РК действуют 13 СЭЗ, в том числе МЦПС "Хоргос". В Астане действуют сразу две СЭЗ: "Астана - новый город", работающая еще с 2002 года, и "Астана-технополис".

На сайте Astana Invest уточняется, что СЭЗ создаются с целью ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения.

А на официальном сайте премьер-министра РК говорится, что для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий:

освобождение от налоговых обязательств (КПН, налог на имущество, социальный налог, налог и плата за землю, НДС на реализацию товара на территории СЭЗ);

освобождение от таможенных пошлин;

предоставление готовой производственной площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой;

возможность привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений.

Отмечается, что в июле 2022 года инвестиционный портфель казахстанских СЭЗ насчитывал порядка 315 реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тысячи рабочих мест.

Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью, говорится на сайте кабмина.

За 2021 год в рамках СЭЗ было реализовано 28 проектов, среди которых:

производство алюмосиликатной микросферы (ТОО «KazCenospheres») на территории СЭЗ "Павлодар";

производство этил/метил трет-бутилового эфира и порошкового полипропилена (ТОО "Shymkent Chemical Company") на территории СЭЗ "Онтустик";

завод объемно-блочного домостроения (ТОО "ModeX Astana") на территории СЭЗ "Астана – новый город";

аэропорт города Туркестан (ТОО "Turkistan International Airport");

завод по промышленной сборке сельскохозяйственной техники CLASS (ТОО "СТ Эссембли") на территории СЭЗ "QYZYLJAR".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022924-nuzhen-sereznyy-razgovor-ashimbaev-o-nizkoy-effektivnosti-sez-kazahstana/