Больше чем на 6 тенге подешевел доллар в Казахстане
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По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара рухнул почти на 6,5 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 442,52 тенге. С момента последних торгов он подешевел на 6,45 тенге.
Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астана: покупка – 441,3-443,5 тенге, продажа – 447,3-447,6 тенге;
- в Алматы: покупка – 441,3-448 тенге, продажа – 447,3-452 тенге;
- в Шымкент: покупка – 441,3-443,5 тенге, продажа – 447,3-447,6 тенге.
Кроме того, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:
- в Астане: покупка – 442,5-445 тенге, продажа – 446,5-451 тенге;
- в Алматы: покупка – 443-444,5 тенге, продажа – 447,5-449 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 444,5-447 тенге, продажа – 447,4-450 тенге.
Напомним, что вчера доллар также резко подешевел – сразу на 4,06 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019214-bolshe-chem-na-6-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/