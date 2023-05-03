Больше чем на 6 тенге подешевел доллар в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара рухнул почти на 6,5 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 442,52 тенге. С момента последних торгов он подешевел на 6,45 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астана: покупка – 441,3-443,5 тенге, продажа – 447,3-447,6 тенге;

покупка – 441,3-443,5 тенге, продажа – 447,3-447,6 тенге; в Алматы: покупка – 441,3-448 тенге, продажа – 447,3-452 тенге;

покупка – 441,3-448 тенге, продажа – 447,3-452 тенге; в Шымкент: покупка – 441,3-443,5 тенге, продажа – 447,3-447,6 тенге.

Кроме того, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 442,5-445 тенге, продажа – 446,5-451 тенге;

покупка – 442,5-445 тенге, продажа – 446,5-451 тенге; в Алматы: покупка – 443-444,5 тенге, продажа – 447,5-449 тенге;

покупка – 443-444,5 тенге, продажа – 447,5-449 тенге; в Шымкенте: покупка – 444,5-447 тенге, продажа – 447,4-450 тенге.

Напомним, что вчера доллар также резко подешевел – сразу на 4,06 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019214-bolshe-chem-na-6-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/