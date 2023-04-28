Две крупнейшие ГЭС Казахстана полностью перешли под контроль "Самрук-Казына"

Логотип "Самрук-Казына". Иллюстративное фото: sk.kz

Фонд "Самрук-Казына" стал 100-процентным акционером двух крупных ГЭС в Восточном Казахстане. Такая информация приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE, что с 25 апреля 2023 года стало обладать 100-процентными долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", – говорится в сообщении на бирже.

О том, что две крупнейшие ГЭС Казахстана собираются передать в оплату акций фонду "Самрук-Казына", стало известно еще в начале этого года.

При этом в марте прошлого года в Минэнерго рассказывали, что Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС не подлежат приватизации, так как являются стратегическими объектами, и продаваться станции не будут.

С 4 июня 2021 года ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" находились в ведении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Как сообщается на официальном сайте Samruk Energy, Шульбинская ГЭС располагается в среднем течении реки Иртыш, в 70 километрах выше города Семея.

Строительство гидроэлектростанции было начато в 1976 году, первый гидроагрегат запущен в промышленную эксплуатацию 23 декабря 1987 года, последний из шести гидроагрегатов введен в работу 19 декабря 1994 года.

При этом Усть-Каменогорская ГЭС также расположена на реке Иртыш, но в северо-восточном пригороде Усть-Каменогорска.

Проектирование и строительство этой гидростанции началось в 1939 году, однако из-за Великой Отечественной войны первая турбина была введена в эксплуатацию только в декабре 1952 года. Трудные послевоенные годы стали причиной тому, что ГЭС вышла на проектную мощность только в 1959 году, оставшиеся три турбины были введены в июне 1953, декабре 1953 и ноябре 1959 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018665-dve-krupneyshie-ges-kazahstana-polnostyu-pereshli-pod-kontrol-samruk-kazyna/