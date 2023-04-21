Курс доллара на казахстанской бирже вновь повысился

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подорожал еще почти на 2 тенге. Соответствующие данные приведены на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара составил 457,68 тенге, повысившись на 1,87 тенге.

Отметим, что официальный курс Национального банка на 21 апреля, согласно данным на официальном сайте НБ, составляет 455,63 тенге за один доллар.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

Астана: покупка – 452,5-454 тенге, продажа – 458-460 тенге;

Алматы: покупка – 452-454 тенге, продажа – 456-460 тенге;

Шымкент: покупка – 452,5-454 тенге, продажа – 458-460 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 450,8-453 тенге, продажа – 454,5-457 тенге;

в Алматы: покупка – 450-453,5 тенге, продажа – 455,5-457 тенге;

в Шымкенте: покупка – 455-455,5 тенге, продажа – 456-457 тенге.

Напомним, на днях курс доллара в Казахстане резко вырос за день, установившись на отметке в 455,59 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017753-kurs-dollara-na-kazahstanskoy-birzhe-vnov-povysilsya/