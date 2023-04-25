Глава Минэнерго прокомментировал заявление "Газпрома" о ценах на газ для Казахстана

Газопровод. Иллюстративное фото: t.me/gazprom

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина прокомментировал опровержение "Газпрома" о заниженной цене на газ для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы знаете, что цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость.

Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство, мы уверены, что ценообразование будет справедливое", - заявил он.

Делая такое предположение, он указал на дружеские взаимоотношения и с Казахстаном, и Беларусью, а также отметил, что при ценообразовании будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры.

Отметим, как пишет "Интерфакс", 19 апреля, рассказывая журналистам о переговорах с "Газпромом" об обеспечении газом севера и востока Казахстана, глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Россия готова продавать газ Казахстану дешевле, чем Беларуси.

"Они ("Газпром" - прим.ред.) нам дают газ по цене гораздо ниже, чем, допустим, Беларуси... Россия, понимая, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Беларуси", - цитирует издание главу Минэнерго РК.

Однако в самом "Газпроме" эту информацию опровергли. Комментарий появился в официальном Telegram-канале компании.

"Информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на Министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу Министерства энергетики республики, не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Иную информацию в компании озвучивать не стали.

Отметим, что согласно информации на сайте "Газпрома", публичное акционерное общество "Газпром" — глобальная энергетическая компания.

Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 15%, в российских — 68%, говорится на сайте компании.

Компания является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

Кроме того, "Газпрому" принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 178,2 тыс. км на территории России. Компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним также, что в конце марта глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании Алексеем Миллером. Они обсудили приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере и вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018138-satkaliev-prokommentiroval-zayavlenie-gazproma-o-tsenah-na-gaz-dlya-kazahstana/