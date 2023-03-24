Токаев встретился с главой "Газпрома"

Касым-Жомарт Токаев и Алексей Миллер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

Как сообщается на сайте "Газпрома", публичное акционерное общество "Газпром" — глобальная энергетическая компания.

Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 15%, в российских — 68%, говорится на сайте компании.

Компания является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

Кроме того, "Газпрому" принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 178,2 тыс. км на территории России. Компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Газпром" также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 15% от общей установленной мощности российской энергосистемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013992-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-gazproma/