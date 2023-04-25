Комбинат в Жанаозене стоимостью более миллиарда тенге вернули государству

Предприятие. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жанаозене вернули государству комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов стоимостью более 1 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Мангистауской области.

По информации ведомства, в 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление был передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов.

Прокуратурой Жанаозена установлено, что предприятие не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

В частности, он не был обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердых бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб.

В итоге городской акимат по акту надзора прокуратуры подал иск в суд о приостановлении доверительного договора, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение оставлено без изменения.

В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым. Они расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Также стало известно, что государству вернули находящуюся под Алматы птицефабрику зятя Рахата Алиева. Это произошло после того, как суд рассмотрел дело по иску прокурора Талгарского района. Ответчиками стали ряд госорганов, а также американская корпорация American Investmens Inc., президентом которой являлся уроженец Ливана Иссам Салах Хорани, муж Гульшат Хорани - сестры Рахата Алиева.

Речь идет о Джалкамысской птицефабрике, которая была создана в 1968 году в поселке Мирный (ныне село Остемир Нуринского сельского округа). После развала СССР в 1993 году она остановила свою деятельность. А в январе 1994 года предприятие преобразовали в АО "Ак-Канат". Затем оно было передано американской корпорации American Investments Inc.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018115-kombinat-v-zhanaozene-stoimostyu-bolee-milliarda-tenge-vernuli-gosudarstvu/