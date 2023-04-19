Курс доллара резко вырос за день в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В среду, 19 апреля, курс доллара США в Казахстане резко вырос после торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

Так, по итогам торгов, стоимость американской валюты установилась на отметке в 455,59 тенге. Таким образом, за день курс доллара вырос сразу на 4,51 тенге.

Отметим, что, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 453,5-456 тенге, продажа – 460-460,5 тенге;

покупка – 453,5-456 тенге, продажа – 460-460,5 тенге; в Алматы: покупка – 452,5-456 тенге, продажа – 457,5-460,5 тенге;

покупка – 452,5-456 тенге, продажа – 457,5-460,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 453,5-456 тенге, продажа – 460-460,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по информации Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 450-454 тенге, продажа – 456-458 тенге;

покупка – 450-454 тенге, продажа – 456-458 тенге; в Алматы : покупка – 451-453 тенге, продажа – 457-458 тенге;

: покупка – 451-453 тенге, продажа – 457-458 тенге; в Шымкенте: покупка – 452-455,5 тенге, продажа – 456-460 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара вырос почти на 2,5 тенге на бирже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017436-kurs-dollara-rezko-vyros-za-den-v-kazahstane/