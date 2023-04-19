Курс доллара резко вырос за день в Казахстане
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В среду, 19 апреля, курс доллара США в Казахстане резко вырос после торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.
Так, по итогам торгов, стоимость американской валюты установилась на отметке в 455,59 тенге. Таким образом, за день курс доллара вырос сразу на 4,51 тенге.
Отметим, что, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 453,5-456 тенге, продажа – 460-460,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 452,5-456 тенге, продажа – 457,5-460,5 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 453,5-456 тенге, продажа – 460-460,5 тенге.
Между тем в казахстанских обменниках, по информации Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 450-454 тенге, продажа – 456-458 тенге;
- в Алматы: покупка – 451-453 тенге, продажа – 457-458 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 452-455,5 тенге, продажа – 456-460 тенге.
Напомним, что вчера курс доллара вырос почти на 2,5 тенге на бирже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017436-kurs-dollara-rezko-vyros-za-den-v-kazahstane/